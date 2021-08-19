Стокгольм, , 11:38 — REGNUM В интервью газете Dagens Nyheter от 18 августа премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что ситуация в Афганистане после прихода к власти талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) сложная и что его страна ожидает увеличение потока беженцев.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthin

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«Сейчас, конечно, ситуация в Афганистане очень серьезная, и ситуация стремительно ухудшается. Но также существует большая неопределенность, и нужно принимать во внимание тот факт, что очень трудно предсказать, как будет она развиваться дальше. Конечно, это может привести к тому, что будет больше людей, покидающих свои дома, вероятно, в первую очередь в другие районы Афганистана и в соседние с ним страны», — отметил премьер-министр.

В то же время Лёвен подчеркнул, что кризиса беженцев в Европе больше не повторится:

«Мы должны четко понимать одну вещь: мы никогда не вернемся в ситуацию 2015 года. Швеция никогда там больше не окажется».

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