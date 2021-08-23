* талибы — запрещённая в России организация

Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Сейчас боевики из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всячески заявляют, что они изменились и что они готовы дать свободу прессе, а женщинам будет разрешено работать. Но афганский народ не верит их словам. Таким мнением вечером 22 августа в эфире шведского телеканала SVT поделился Ахмед Рашид, который специализируется на изучении политики запрещенного в РФ движения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

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«Люди очень напуганы, потому что им было очень тяжело в последний раз, когда у них (у боевиков) была власть», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что именно ненадежность обещаний боевиков, которые сейчас так стараются «отмыть» свой имидж, заставляет людей в панике бежать из страны.

«Афганский народ им не доверяет, поэтому мы наблюдаем столько паники и поэтому многие хотят покинуть страну», — отметил он.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что они приняли реалии современности, такие, например, что девочкам разрешено получать образование, но этому никак нельзя верить», — подчеркнул Рашид.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.

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