Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Цели Вашингтона в Афганистане достигнуты, заявил 16 августа американский президент Джо Байден, обращаясь к согражданам.

Джо Байден во время визита в Афганистан. 2009 U.S. Air Force

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Отметив, что Вашингтон никогда не стремился построить что-то в Афганистане, например создать «объединённую, централизованную демократию», глава США заявил, что цель была в другом.

Так, по словам Байдена, американское руководство всегда хотело только одного — «предотвратить террористические атаки на Америку» и наказать организаторов и участников теракта 9/11.

Американский президент, выступивший сегодня, 16 августа, перед согражданами из-за захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ухода США из страны, отметил, что Вашингтон хотел убедиться в том, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не опасна для страны, и заключил в итоге: «Мы сделали это».

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