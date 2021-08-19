Кабул, , 13:55 — REGNUM Верховный лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политических заключенных из тюрем Афганистана. Об этом официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Юсуф написал в Twitter.

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

«Губернаторы провинций безоговорочно освободят всех политических заключенных низкого и высокого ранга из тюрем страны и с завтрашнего дня передадут их семьям», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вахидулла Хашим заявил, что Афганистан будет жить по законам шариата и никаких демократических элементов в государстве не будет.

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