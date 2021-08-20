Стокгольм, , 10:05 — REGNUM В настоящее время на территории Афганистана насчитывается уже сотни тысяч внутренне перемещенных лиц. Однако сейчас нет никаких признаков наличия потока беженцев в Европу. Более того, ситуация со спасающимися от талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) афганцами не окажет никакого влияния на Швецию. Об этом 19 августа в эфире телеканала SVT заявил глава Миграционного агентства Швеции (аналог российской ФМС) Микаэль Риббенвик.

Беженцы Julian Buijzen

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

"В настоящее время ситуация никак не затрагивает Швецию, и мы не думаем, что это изменится в ближайшем будущем», — заявил Риббенвик.

«Теперь очень сложно добраться сюда или в Европу. Страх повторения того, что произошло в 2015 году, привело к появлению заборов и стен. Турция строит стену против Ирана, который является точкой перехода для афганцев. Реакция теперь совершенно иная, и Швеция находится оттуда подальше всех», — добавил Риббенвик.

В то же время он не стал отрицать возможность того, что правительство Швеции пересмотрит законодательство и упростит процедуру принятия беженцев из Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Швеции: эвакуация афганцев из Кабула состоится как можно скорее