Киев, , 01:57 — REGNUM Надёжность Соединённых Штатов в качестве партнёра, который предоставил Украине гарантии безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом, подорвана после гибели людей в аэропорту Кабула. Об этом депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») написал 16 августа на своей странице в Facebook.

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«Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как «основных союзников НАТО» выбрасывают из самолетов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум», — отметил депутат.

Ранее афганские СМИ сообщили, что сотни людей прорвались на взлётную полосу аэропорта в Кабуле, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана. Некоторые из них погибли во время взлёта американского военно-транспортного самолета.

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Будапештский меморандум 1994 года предоставляет Украине гарантии безопасности в связи с ликвидацией ядерного оружия. Странами-гарантами по нему выступают Россия, Великобритания и США.

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