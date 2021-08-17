Вашингтон, 17 августа 2021, 16:05 — REGNUM Военная авиация США способна вывозить из аэропорта Кабула от пяти до девяти тыс. человек ежедневно, заявил 17 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби телеканалу CNN.

Эвакуация. Афганистан. США
Эвакуация. Афганистан. США

По его словам, такое количество людей можно эвакуировать только силами военной авиации.

«Мы полагаем, что только военной авиацией можем вывозить от 5 тыс. до 9 тыс. человек в день», — заявил Кирби.

При этом он заявил, что авиарейсы зависят от метеоусловий и ситуации в сфере безопасности.

«Это только военная часть. Мы хотим, чтобы гражданская часть аэропорта также оставалась открытой, чтобы коммерческие рейсы могли и садиться, и вылетать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Кабула объявил о приостановке всех авиарейсов.

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