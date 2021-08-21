Брюссель, , 07:15 — REGNUM Обстановка в Афганистане остается «сложной и непредсказуемой», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 августа по итогам видеоконференции глав МИД стран, входящих в Североатлантический альянс.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что случившееся стало трагедией для афганского народа. По словам генсека, главной задачей организации является эвакуация из Афганистана иностранных граждан и жителей страны, которым грозит опасность, а также обеспечение безопасной работы аэропорта Кабула.

Кроме того, Столтенберг выразил надежду, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставит безопасный доступ для выезда из страны всем иностранцам и афганским гражданам, стремящимся покинуть территорию республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Йенс Столтенберг объявил, что операция НАТО в Афганистане завершена и военнослужащие альянса остаются только в кабульском аэропорту.

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