25 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова российского министра иностранных дел об американских военных США в Центральной Азии.

Артур Савин, , 23:51 — REGNUM Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, стало поводом для жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Сша Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Русские выбили бриттов, выбьют кого угодно. Руководство страны будет отстаивать то, что находится в сфере национальных интересов Российской Федерации!» — указывает Игорь Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что страны Центральной Азии были шокированы событиями в Афганистане. После такого мало кто захочет сотрудничать с Соединёнными Штатами, ведь нет никакой гарантии, что американские военные не сбегут в самый тяжёлый для страны момент.

«Видимо, никаких американских военных в Центральной Азии скоро не будет вовсе. Эти страны прекрасно наблюдали, как военные США бежали их Афганистана, поджав хвост, когда запахло жареным. Никто не хочет повторить судьбу Кабула», — написал Иване Е.

Ландшафт Афганистана Master Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force

Некоторые комментаторы отмечают, что Российской Федерации придётся послать собственных военных в страны Центральной Азии, если она хочет выдавить оттуда американцев. В ином случае найдётся тот, кто сам захочет «окучить» данный регион.

«Пусть Россия заменит военных США в Центральной Азии своими военными. Чем больше там будет российских военных, тем меньше будет американских!» — призывает Антон В.

Часть людей считает, что из-за желания иметь дружеские отношения со странами Средней Азии Россия закрывает глаза на множество негативных аспектов.

«Мы им армию, а они нам мигрантов. Всё по-честному. По телевизору рассказывают, как в Прибалтике русских притесняют, при этом практически не говорят о притеснениях русских в Средней Азии. Вот такая у нас политика», — отмечает Илья А.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия пока что не может понять, кто для неё больший враг: Соединённые Штаты или исламские радикалы, которые приходят к власти после бегства американских военных из опекаемых ими стран.

«А талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разве хотят видеть? Трудно сказать сразу, кто хуже для народа России — американские военные или озверелые исламские фанатики. Тем не менее из двух зол всё-таки придётся выбирать меньшее», — считает пользователь под псевдонимом «Цап Царапка».

Американские солдаты в Афганистане Army.mil

Нашлись и те, кто убеждены, что руководство Российской Федерации делает всё правильно, пытаясь выдавить из региона Центральной Азии американских военных. Несмотря на все негативные моменты, всё-таки исламские радикалы могут быть более предпочтительной силой для взаимоотношений, нежели Вашингтон.

«Я уверен, что эти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не те, с которыми воевали наши военные в Афганистане во времена Советского Союза. Вероятно, что они уже не фанатики вовсе, а, скорей всего, попросту наемники. Уж слишком они как-то быстро страну захватили», — поделился своим мнением «Серый В».

Напомним, 24 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии.