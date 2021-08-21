Москва, , 05:06 — REGNUM Украинская элита продолжает демонстрировать предистерическое состояние по любому поводу, и бегство США из Афганистана не стало исключением. Об этом 20 августа написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Алексей Пушков Dmitry Rozhkov

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Он раскритиковал заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который предложил «остановить Россию» путём большего вовлечения США в борьбу «за новую Украину» по афганскому сценарию.

«Экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана, — написал Пушков. — Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» — ноль без палочки».

Сенатор добавил, что в Киеве прибегают к любой возможности сохранить расположение Соединённых Штатов, лишь бы они не бросили Украину. «Тогда все пропало… У страхов украинской элиты глаза особенно велики», — объяснил Пушков.

Напомним, экс-глава МИД Украины заявил, что неудача американцев в борьбе за «новый Афганистан» может охладить США в похожей борьбе за «новую Украину», что недопустимо в условиях противостояния с Россией.

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