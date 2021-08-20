* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Эвакуация американских граждан из Афганистана сопряжена с большими рисками в связи с возможными атаками боевиков филиала «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые являются «заклятыми врагами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Об этом 19 августа заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан White House

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«Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые являются заклятыми врагами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — объяснил он.

По словам Салливана, в Вашингтоне рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех американцев, которые доберутся до аэропорта Кабула и с которым удастся связаться.

Ранее администрацию президента США Джо Байдена раскритиковали из-за того, что она слишком медленно эвакуирует афганцев и их семьи.

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