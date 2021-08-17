Пекин, , 11:25 — REGNUM Россия и Китай должны осуществлять защиту своих законных интересов в Афганистане, а также оказывать при этом взаимную поддержку друг другу. Об этом 17 августа заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, его слова приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И Agencia de Noticias ANDES

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По словам главы МИД Китая, из-за изменившейся ситуации в Афганистане России и Китаю необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество.

«Во-первых, защищать законные интересы КНР и России в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) брал на себя ответственность, обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций России и Китая в Афганистане», — сказал Ван И.

Также он добавил, что новый политический режим в Афганистане должен вести борьбу с террористическими силами и осуществлять их сдерживание.

При этом китайский дипломат отметил, что России и Китаю нужно убедить движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следовать мирной и дружественной внешней политике, а также умеренной и сдержанной политики в религиозной области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что странам Запада на фоне ситуации в Афганистане гораздо проще было «вернуться к истокам» и объявить Россию угрозой.