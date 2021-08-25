25 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:43 — REGNUM Разлетевшиеся в интернете фотографии из Афганистана мгновенно оказали влияние на политику, сообщает Fox News и отмечает, что президент США Джо Байден почти две недели подряд подвергается шквалу двухпартийной критики за поспешную эвакуацию из Кабула, где американские солдаты пытаются в спешке спасти как можно больше американцев и союзников. Республиканцы и некоторые демократы обвиняют президента в том, что он недооценил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и переоценил силу афганской армии.

Эвакуация. Афганистан. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

На этом фоне рейтинг одобрения президента упала до 41%. Одобрение среди избирателей партии независимых составляет всего 32%.

Отметим, что данный рейтинг одобрения является наиболее отслеживаемым показателем популярности и политической силы президента, а также важнейшим барометром успеха партии президента перед промежуточными выборами 2022 года, где демократы будут защищать свое большинство в палате представителей и Сенате. После краха в Афганистане силы оказались на стороне республиканцев. Американские интернет-пользователи бурно осудили ситуацию под соответствующей статьей Fox News.

«Весь этот ущерб был нанесен всего за 8 месяцев. Представьте себе, что произойдет в течение следующего года, не говоря уже о том, что произойдет в течение всего срока его полномочий. Выборы действительно имеют последствия», — пишет lltp825.

Американские солдаты. Афганистан U.S. Army

«Трудно представить, почему 87% демократов всё еще поддерживают худшего президента в истории нашей страны. Возможно, они надеются на утопическое государство нянек, но не осознают своей будущей судьбы», — предполагает money4nuttin.

«Они считают, что единственные действительно плохие люди — это республиканцы, поэтому их мышление крайне искажено. Самое странное, что они не могут понять, что Афганистан — это то, на что будут похожи Портленд, Сиэтл, Чикаго и т.д., когда уйдет полиция, которую они во всём обвиняют», — отмечает csense.

«Ни для кого не секрет, что администрация Байдена делает со страной. Все должны знать об этом, несмотря на кооперацию СМИ. Однако слишком мало внимания уделяется честности выборов», — считает 210s.

«С рейтингом одобрения 32% среди независимых и 41% в целом, странно, что 23% республиканцев считают, что он отлично справляется со своей работой», — пишет hartnavy.

«Я ни на секунду не верю, что у Байдена рейтинг одобрения 41%. После сдачи Афганистана Байден потерял поддержку всех, всех, всех. Опрос просто показывает, что демократы пытаются оправдать свою позицию в частном порядке. Ни один из них не хочет делать это публично… Это должно говорить гораздо больше, чем опросы», — комментирует Bizpatriot.

«Начинают просачиваться внутренние сообщения о том, что Байден не участвует в принятии решений на самом глубоком уровне. Это произошло с Рэйганом в конце, и я готов поставить большие деньги на то, что это происходит снова. Тот факт, что он не может запомнить имена, убегает от вопросов и нуждается в Q-картах и телесуфлерах, беспокоит меня независимо от того, к какой партии я принадлежу», — отмечает sojourner634.

Эвакуация гражданских лиц в аэропорту Кабула. (сс) Staff Sgt. Victor Mancilla

«У демократов нет ни чести, ни стыда. Ему и теневому правительству на самом деле всё равно. Всё дело в повестке дня и власти. Для них не имеет значения, насколько хорошо они правят», — подчеркивает JohnnyStarSpangle.

Ранее действия Байдена по урегулированию ситуации в Афганистане назвал «величайшим поражением в истории США» экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Бывший американский лидер уже называл возникшую в Афганистане ситуацию следствием «некомпетентности» нынешней администрации США.

Напомним, Байден 14 апреля объявил о завершении военной операции в Афганистане и выводе из страны войск США. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу после ухода американских военнослужащих начали наступление на крупные города и стратегически важные объекты. По данным телеканала Al Arabiya, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли ряд крупных административных центров, а также город Кабул, столицу Афганистана.