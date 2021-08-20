Минск, , 15:17 — REGNUM Запад продемонстрировал сущность своей демократии на примере афганцев, погибших при попытке улететь из страны на американском самолёте. Об этом 20 августа заявил Александр Лукашенко 20 августа при награждении силовиков.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Читайте в новостях: Лукашенко признался: «перевернуть страницу» не получилось

«Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии. Ну не важно, что там на взлетно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлете шасси закрываются (люди набились. — Прим. президентской пресс-службы)… Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются… Это неважно, это — другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ», — сообщил силовикам Лукашенко.

Продолжая военную риторику, он снова обратился к теме прошлогодних массовых оппозиционных выступлений в Белоруссии и сообщил офицерам: «Наши противники, если говорить прямо, — враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг. Вы, ваши коллеги, представители других силовых структур были той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых нам силой».

Ранее на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

«Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — очумевшие, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать — перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами», — уверен руководитель постсоветской республики.

Читайте также: Белоруссия при Лукашенко — «больной человек Европы»