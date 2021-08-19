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Талибы* ввели в Кабуле комендантский час
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
19 августа 2021, 23:09 — REGNUM Комендантский час начал действовать в Кабуле, сообщает 19 августа Khaama Press.
В Афганистане
Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о том, что ночью (с 21:00) нельзя покидать жильё. Соответствующее объявление было сделано во всех столичных мечетях.
Если кому-то по чрезвычайным обстоятельствам необходимо покинуть жилище, новые власти выпишут пропуск. Телефоны, по которым можно позвонить по поводу пропуска, обнародованы.
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История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.