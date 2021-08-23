Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Шеф Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Канады Харджит Саджан обсудили взаимодействие в ходе эвакуации своих граждан с территории Афганистана, сообщает 23 августа официальный сайт Пентагона.

Эвакуация monicore

Пресс-служба отмечает, что взаимодействие военных ведомств будет направлено на обеспечение безопасного вывоза граждан и сотрудников.

«Стороны подчеркнули важное значение тесного, непрерывного взаимодействия между оборонными ведомствами США и Канады для обеспечения безопасного вывоза американских и канадских сотрудников и граждан из Кабула», — сообщает пресс-служба военного ведомства США.

При этом министр обороны США поблагодарил своего канадского коллегу за готовность принять в Канаде афганских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN опубликовал информацию о том, что на территорию аэропорта Кабула стали пропускать только граждан США и стран-членов НАТО.

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