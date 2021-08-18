* талибов — запрещённая в России организация

18 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Продвижение SMM-кампании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в интернете демонстрирует такую высокую степень мастерства, что аналитики считают, что по крайней мере одна фирма по связям с общественностью консультирует боевиков по вопросам продвижения ключевых тем и усиления авторитета организации на разных платформах.

Джозеф Тёрнер, , 20:11 — REGNUM Для организации, которая, как пишет The Washington Post, исповедует древние моральные нормы, афганское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводит поразительно сложную кампанию в социальных сетях для наращивания политического импульса, и, теперь когда они у власти, для того, чтобы публично доказать, что они готовы возглавить современное национальное государство после почти 20 лет войны.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) размещают сообщения в Facebook, Twitter и Instagram, а также в групповых чатах в таких приложениях, как WhatsApp и Telegram. Их язык и посыл бросает вызов доминирующему на Западе образу этой группировки как нетерпимой, злобной и жаждущей мести.

The Washington Post отмечает, что посты боевиков грамотно остаются в рамках правил, с помощью которых технологические компании контролируют поведение пользователей.

Тактика в целом демонстрирует настолько высокую степень мастерства, что аналитики полагают, что по крайней мере одна фирма по связям с общественностью консультирует талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам продвижения ключевых тем, усиления влияния на разных платформах и создания потенциально вирусных изображений и видеофрагментов. Именно к таким фирмам обращаются корпоративные и политические кампании по всему миру.

На одной из фотографий в интернете боевики позируют под великолепным розово-голубым небом недалеко от Кабула. Текст ниже гласит: «В АТМОСФЕРЕ СВОБОДЫ». Широкое распространение таких пропагандистских изображений было бы практически невозможным для повстанческого движения в Афганистане еще поколение назад, до появления смартфонов, интернета и бесплатных социальных сетей, которые обеспечили Афганистану беспрецедентный онлайн-охват. Эта страна отстает от всего мира по уровню подключения к интернету, но за последнее десятилетие эта проблема отошла в сторону на фоне притока международных инвестиций. Отмечается, что террористическая организация явно нацелена на охват международной аудитории. В том числе на афганцев, живущих в других странах, и потенциальных сторонников за рубежом. Также охватываются даже глубоко скептически настроенные западные державы, которые влили триллионы долларов в попытку создать в Афганистане прочную демократию западного образца. Официальный сайт афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предлагает версии на пушту, дари, арабском, урду и английском языках. Только первые два языка широко распространены на большей части территории Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) bluuurgh

Отметим, что Twitter, наряду с некоторыми другими компаниями, предоставляет афганскому «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большую свободу действий, чем Facebook или YouTube, и не удаляет аккаунты, якобы созданные от имени организации. Официальные лица США в своих публичных комментариях старались подчеркнуть, что администрация Белого дома до сих пор не приняла никакого решения относительно признания или непризнания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Судя по огромному объему информации, некоторые из этих аккаунтов ведут люди, основной работой которых вполне могут быть социальные сети, — говорит Даррен Линвилл, ведущий исследователь Центра медиакриминалистики Университета Клемсона. — Эти аккаунты ведут не лидеры или боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а люди, имеющие бесперебойный доступ в интернет как на настольных, так и на портативных устройствах, а также приличное знание английского языка».

В последнее время «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью социальных сетей стремится «очаровать Запад». Недавно боевики сделали публичные заявления о помиловании тех, кто работал с американцами, и призвали квалифицированных людей не бежать из страны.

На этом фоне американские аналитики призывают относиться к любым посылам боевиков с глубоким недоверием.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Боевики говорят об уважении права женщин на образование и принятие решений — это одно из самых сомнительных заявлений, которые я когда-либо слышал», — пишет @BastolaJenish.

«Возможно! Но я думаю, что их твердость в вопросах исламского шариата в значительной степени способствует росту их славы. Даже находясь 20 лет в теневом правительстве, они добились успеха для своего народа. Они искусны. Просто из-за отсутствия социальных сетей 20 лет назад мы их не знали», — отмечает @RehmatullahHaji.

«Скорее, США не смогли очернить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и провести против них кампанию дезинформации, как они делали это 20 лет назад, потому тогда у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было социальных сетей», — думает @Arsalan84803384.

«Я считаю, что администрация Трампа, скорее всего, дала им план действий на выход, а затем не потрудилась поделиться с новой администрацией, поскольку они не обеспечили бы плавный переход власти в первую очередь. Но это мое мнение», — делится @cabsinc14.

«Честно говоря, я подумал про себя: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формируется так быстро, как хорошо смазанная или хорошо проконсультированная (и финансируемая) организация… все это очень странно», — отмечает @_BarbieBoi_.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс)isafmedia

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны ответить на вопрос, какому исламскому закону они собираются следовать? К какому имаму они обратятся за руководством для решения своих проблем? Исламское право практикуется по-разному во всем исламском мире. На следующей пресс-конференции кто-нибудь должен задать этот вопрос», — считает @AthenaMeli.

«Как насчет того, что христиане США, подталкивающие к крестовому походу и продающие индульгенции, тоже проводят кампанию в сети, а?» — интересуется @AndrewMohanCha2.

«Не совсем. Они просто повторили те же темы и даже использовали те же формулировки, почти слово в слово идентичные их речи о захвате власти в 1996 году. Просто посмотрите», — советует @UpToNoGood81.

«Продажа опиума и вымогательство, должно быть, приносят хорошие деньги. Консультанты по цифровому маркетингу стоят недорого», — подчеркивает @ChimieMal.

«Кто финансирует их, что это за фирма, кто советники — давайте выясним и разоблачим их», — призывает @jmw040209.

Как сообщало ИА REGNUM, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось к афганскому народу с декларацией миролюбивых намерений и обещанием амнистии военным и чиновникам.

Представители движения также заявили о намерении бороться с производством и контрабандой наркотиков из Афганистана.