* талибами — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 17:04 — REGNUM О публичной казни талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четырёх человек в афганском городе Кандагар сообщают местные жители. В интернете появились сообщения на эту тему.

Казнь. Шариат Иллюстрации из журнала «Отечественные записки“

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По данным кандагарцев, казнены командиры местных афганских силовиков, в том числе Хашим Регвал, работавший с местной полицией. Расправа над ними происходила при большом стечении народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся у власти в Афганистане четвёртый день. Сопротивление им оказывает группировка афганских военных под командованием маршала Абдул-Рашида Дустума.

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