Вашингтон, 17 августа 2021, 10:25 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе американских войск из Афганистана.
Глава Белого дома добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что «никогда нет хорошего времени для вывода войск».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО.
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