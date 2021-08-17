Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему принял решение о выводе американских войск из Афганистана.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что «никогда нет хорошего времени для вывода войск».

«Неправильно просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО.

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