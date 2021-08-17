Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен в правильности своего решения о выводе американских войск из Афганистана. Он заявил об этом 16 августа во время своего выступления в Белом доме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я твердо уверен в правильности своего решения. За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США (из Афганистана) не было», — сказал американский президент.

«Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США», — также добавил глава Белого дома.

При этом он отметил, что власти США имели заранее подготовленные планы для любого варианта развития событий в Афганистане, включая «наблюдаемый сейчас быстрый коллапс».

Также Байден уточнил, что он вместе со своими помощниками внимательным образом следил за развитием ситуации в стране и они «без промедления выполняли подготовленные планы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО.