Кабул, , 10:16 — REGNUM Вице-президент Афганистана, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя законным исполняющим обязанности главы государства Амрулла Салех назвал причины падения Кабула.

Амрулла Салех Heinrich-Böll-Stiftung

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По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не подвергались давлению — они использовали Пакистан в качестве базы поддержки.

При этом, добавил он, Соединенные Штаты пытались стимулировать пакистанское сотрудничество — «чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать больше услуг и помощи радикалам.

Кроме того, межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали» движение, которые «не сохранили верности своему слову».

«Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную», — сказал он в интервью телеканалу News18.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.