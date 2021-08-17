Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Действия американского президента Джо Байдена в Афганистане не одобряет 69,3% жителей США. Это 17 августа следует из обнародованных результатов опроса исследовательской опроса компании Trafalgar Group.

Джо Байден Whitehouse.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Уточняется, что опрос был проведен 14−15 августа и в нем принимали участие 1084 человека, погрешность составляет 2,98%.

При этом 23,1% опрошенных заявили, что одобряют действия президента США в Афганистане и еще 7,5% участвовавших в опросе затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время, уточняется, что 59,5% респондентов категорически не одобряют действия главы Белого дома и еще 9,8% — просто не одобряют. Также 12,4% участников опроса одобряют Байдена и еще 10,7% — решительно одобряют его действия.

Помимо того, добавляется, что не одобрили действия президента США 48,2% опрошенных сторонников американской Демпартии и 88,8% сторонников Республиканской, в то время как 39,8% демократов и 7,1% республиканцев одобрительно высказались о действиях американского президента в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом провести парламентское расследование действий президента США Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана выступил сенатор-республиканец Рик Скотт.