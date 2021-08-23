Вашингтон, , 10:07 — REGNUM В настоящее время для Соединенных Штатов приоритетной задачей является эвакуация из Афганистана американских граждан, помогавших США афганцев, а также женщин и детей. Об этом 23 августа заявила вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Камала Харрис

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«Мы сосредоточены на эвакуации своих граждан, тех, кто помогал нам, а также женщин и детей», — сказала она.

«Это приоритетная, вместе с тем сложная задача», — также уточнила Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты рассматривают свои зарубежные военные базы в ряде стран в качестве мест размещения беженцев из Афганистана.