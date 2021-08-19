Москва, , 11:03 — REGNUM Эвакуационный спецборт для вывоза в Москву части сотрудников посольства РФ, а также этнических афганцев, являющихся российскими граждан, и обладателей разрешений на проживание в нашей стране намерена направить в Кабул до конца августа Россия. Об этом 19 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники.

Самолет

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По данным источника, над решением этого вопроса в настоящее время работают в посольстве РФ и на данный момент идет согласование этого рейса.

«Мы только определились, что он в принципе будет. Опять же на уровне обсуждений — борт планируется на 20-е числа августа», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что операция в Афганистане была для военно-промышленного комплекса США «золотой жилой».