Кабул, 19 августа 2021, 10:18 — REGNUM Посольство России в Кабуле после смены власти в Афганистане продолжает работу в «штатном полноценном режиме», заявил посол РФ Дмитрий Жирнов.
Он добавил, что к нему намереваются приехать послы некоторых других иностранных дипмиссий в Кабуле, «поскольку ситуация в городе нормализуется».
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Как сообщало ИА REGNUM, американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек.
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