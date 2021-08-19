Кабул, , 10:18 — REGNUM Посольство России в Кабуле после смены власти в Афганистане продолжает работу в «штатном полноценном режиме», заявил посол РФ Дмитрий Жирнов.

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«Выход в город временно ограничен в целях дополнительной перестраховки, потому что идет смена власти. С продуктами, ГСМ и другими припасами перебоев нет», — сказал он «Российской газете».

Он добавил, что к нему намереваются приехать послы некоторых других иностранных дипмиссий в Кабуле, «поскольку ситуация в городе нормализуется».

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Как сообщало ИА REGNUM, американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек.

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