18 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили обвинение афганских радикалов в сторону Соединённых Штатов в смертях на территории аэропорта Кабула.

Светлана Рыбина, , 23:23 — REGNUM Заявление представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейла Шахина о том, что США виновны в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула, стало поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 августа в социальной сети Facebook.

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«Такими темпами, глядишь, народы мира прозреют и поймут, кто является реальной угрозой для всего человечества! Никто не сделал для уничтожения репутации США больше, чем её нынешняя властная верхушка», — написал Геннадий Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что мир сильно изменился, потому что теперь Соединённые Штаты оказались в опале, ведь их обвиняют в смерти людей те, кого ранее самих уличали в убийствах граждан.

«Этот мир перевернулся с ног на голову! Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют американцев в гибели людей! Невероятно!» — пишет Евгений Т.

Афганистан (сс) Todd Huffman

Некоторые комментаторы отмечают, что террористические организации, конечно, убивают множество людей, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, сколько людей погибает от деятельности США на земном шаре.

«Эта новость звучит скорее как анекдот. Хотя, если серьёзно, США уже давно ассоциируется у всего мира со смертью. Тут они даже талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сумели обогнать», — отмечает Олег К.

Часть людей считает, что винить Америку в событиях в Кабуле неправильно, потому что в таких ситуациях должна работать здравый смысл, которого, судя по всему, у афганского народа не оказалось.

«Ну, а что, если какой-нибудь сумасшедший залезет в подстанцию и закоротит собой два контакта, виноваты будут энергетики? Не странная ли это логика?» — задаётся вопросом Bogdan C.

Ряд пользователей указывают на то, что вина США в происшествии очевидна, ведь именно они спровоцировали панику среди населения, пытаясь спешно покинуть пределы Афганистана.

Кабульский аэропорт Peretz Partensky

«Кто позволил людям виснуть на самолёт?! На взлётной полосе, как на бульваре! Виноваты те, кто это спровоцировал это преступление. Соединённые Штаты устроили хаос в аэропорту своим спешным бегством», — считает Татьяна Ф.

Нашлись и те, кто убеждены, что паника в аэропорту Кабула была небезосновательна и была вызвана необдуманными действиями американских представителей.

«Американским военным надо было просто выйти к людям и сказать, что опасности никакой нет и что все, кто желают, обязательно улетят в соответствии с расписанием рейсов. Хотя стоп, самолёты из Кабула же больше не летают? То есть паника была оправдана? Вот те на!» — написала Надежда Н.

Напомним, 17 августа представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейл Шахин заявил в интервью телеканалу Sky News, что США виновны в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула.