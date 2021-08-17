Рим, , 21:27 — REGNUM Западу не следует уклоняться от серьезных размышлений об ошибках, который им были допущены за 20 лет военной интервенции в Афганистан, заявил во вторник, 17 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступая на совещании министров иностранных дел стран ЕС, он отметил, что Западу нужна новая общая стратегия по данному вопросу.

Приоритетами должны быть «защита гражданских лиц» и «обеспечение безопасности тех жителей Афганистана, которые сотрудничали с международным сообществом», добавил Ди Майо.