Кабул, , 13:10 — REGNUM В аэропорту Кабула неизвестные разграбили российский транспортный вертолёт Ми-8МТВ, сообщает телеграм-канал Baza.

Транспортно-десантные вертолёты Ми-8МТВ-5−1 с новым комплексом обороны Минобороны России

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Отмечается, что пропажу вещей из воздушного судна обнаружила российская летная команда. Им с трудом удалось пробраться на территорию аэропорта, поскольку его контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Неизвестные вынесли всё, что смогли, в том числе судовую документацию, бронежилеты, кислотные маски, портативную радиостанцию, огнетушители и даже аварийный топор, пишет Baza.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.