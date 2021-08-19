Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Пентагон не использует американские войска для помощи американцам, которые не могут добраться до аэропорта Кабула, потому что они сосредоточены на обеспечении безопасности аэропорта. Об этом 19 августа сообщил американский генералХэнк Тэйлор.

Колючая проволока © Наталья Диева

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«В настоящее время наша основная задача по-прежнему заключается в обеспечении безопасности, чтобы американские граждане и другие могли прибыть и пройти процедуру оформления в аэропорту», — сказал Тейлор.

Напомним, что накануне, 18 августа, Посольство США в Кабуле сообщило, что «не может обеспечить безопасный проезд» в аэропорт.