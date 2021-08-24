* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провёл в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулом Гани Барадаром. Об этом 24 августа сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, которые пожелали остаться неназванными.

Уильям Бернс U.S. Department of State

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Уточняется, что встреча состоялась в понедельник, 23 августа. Издание отмечает, что президент США Джозеф Байден направил в Афганистан «своего главного шпиона, ветерана дипломатической службы и самого титулованного дипломата в своей администрации на фоне безумных усилий по эвакуации людей из международного аэропорта Кабула».

Авторы материала полагают, что на встрече обсуждался вывод американских войск из Афганистана, а также эвакуация граждан и помогавших в этом граждан Афганистана.

В ЦРУ отказались комментировать встречу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединённые Штаты выделили ещё одну, четвёртую по счёту, военную базу для приёма беженцев из Афганистана — Макгайер-Тикс-Лейкхерст в штате Нью-Джерси. На территории базы будут размещены граждане Афганистана, которые попросили предоставить им специальные иммиграционные визы, и члены их семей.

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По данным Пентагона, всего на четырёх базах планируется разместить до 25 тысяч человек. Пока же на трёх базах в США размещено 1,2 тысячи беженцев из Афганистана.