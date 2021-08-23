Москва, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин и участники внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразили озабоченность событиями в Афганистане. Об этом 23 заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля сообщил, что глава государства принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

«Мероприятие проходило в закрытом формате, в своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств и правительств, участвовавшие [в заседании], выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана», — добавил Песков.

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Он отметил, что мероприятие было организовано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в очень сжатые сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.