Амстердам, , 12:59 — REGNUM Власти Нидерландов направят в Афганистан дополнительный военный персонал, чтобы оказать поддержку в проведении эвакуации людей из Кабула. Об этом 23 августа сообщает газета Volkskrant.

Кабул. Афганистан (сс) Joe Burger

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Отмечается, что в настоящее время в Афганистане находятся 62 нидерландских военнослужащих, обеспечивающие безопасность сотрудников посольства и помогающие в эвакуации.

«Для проведения операции Министерство обороны Нидерландов направляет в Кабул дополнительный военный персонал», — сообщает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что власти страны с начала июля эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек.

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