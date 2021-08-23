Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM Из-за ситуации в Афганистане следует обратить внимание на необходимость предупреждения распространения терроризма и экстремизма. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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Для саммита выбран формат видеоконференции. Сессия посвящена обстановке в Афганистане, где к власти пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главы государств ОДКБ обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в регионе.

Президент Казахстана во время выступления обратил внимание на весь комплекс возможных рисков. Это распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, а также подъём нелегальной миграции, наплыв беженцев и проникновение в регион деструктивных элементов, говорится в сообщении его пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обстановкой в Афганистане в саммите ОДКБ в качестве гостя участвует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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