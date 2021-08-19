* запрещённая в России организация

Доха, , 10:07 — REGNUM В течение ближайших нескольких дней радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявит о будущем устройстве системы государственного управления Афганистана. Об этом 19 августа сообщил официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), член переговорной команды движения в Дохе Вардак Альханафи на своей странице в соцсети Twitter.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс) isafmedia

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Как указал официальный представитель движения, в настоящее время ведется «много дискуссий» по этому вопросу.

«Все этнические группы и меньшинства в Афганистане увидят своих представителей в этой системе. Это будет сильная централизованная система на широкой основе, которая будет управлять всей страной», — написал в своем сообщении Альханафи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 18 августа телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудил вопросы сотрудничества и ситуацию в Афганистане.