Исламабад, 25 августа 2021, 15:44 — REGNUM В Афганистане необходимо создать инклюзивное правительство, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Он уточнил, что на территории Афганистана проживают различные национальные меньшинства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад призывает все страны мира наладить диалог с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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