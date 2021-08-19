19 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 21:18 — REGNUM Первое интервью президента США Джо Байдена после падения Афганистана вызвало волну негативных комментариев в социальных сетях, так как президент сделал ряд нелепейших комментариев.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

В интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир 18 августа, Байден сказал, что в Афганистане «никто не убит». При этом пару дней назад в СМИ появилась информация о минимум семи смертях в аэропорту Кабула и об избиении талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) людей по дороге в аэропорт.

Помимо этого, глава Белого дома заявил, что разведданные в свое время не указывали на то, что афганское правительство быстро развалится после выхода американских войск.

Это стало явным противоречием, ведь на этой неделе СМИ сообщили, что американская разведка «ясно указывала на возможность нескольких сценариев». При этом одним из них был прямой захват власти после скорого падения сил безопасности и правительства Афганистана, второй — гражданская война, третий — урегулирование путем переговоров. Но президент всё равно сказал, что его советники не говорили ему отложить вывод войск. Затем журналист ABC задал вопрос о сотнях людей, переполнявших C-17, и об афганцах, которые держались за крыло самолета ВВС США, перед тем как упасть с большой высоты после взлета. Президент не придумал ничего лучше, чем ответить: «Это было 4 дня назад, 5 дней назад».

Американские солдаты в Афганистане Army.mil

Американские интернет-пользователи бурно обсудили интервью Байдена.

«Это было 2 дня назад», — написал @BenShapiro. Байден дал интервью 18 августа, а трагедия произошла 16 августа.

«В его речи не было никакой эмпатии. Но я и не ожил этого от него», — отметил @sun_drona.

«Мне искренне жаль его в этот момент», — комментирует @judgesmails12.

«СМИ устроили бы истерику, если бы прошлая администрация сказала что-нибудь близкое к этому», — имеет в виду @tebersole68 администрацию эск-президента США Дональда Трампа.

«Или представьте, если бы Трамп был в отпуске в Мар-а-Лаго во время этого кризиса. Как бы о нём писали СМИ», — отвечает @thesagetraveler, делая отсылку к тому факту, что во время событий в Афганистане Байден находился в резиденции для отдыха в Кэмп Дэвид.

«А когда мы начнем говорить об импичменте?» — интересуется @chasespamoney.

«Очевидно, что 5 дней — слишком далекое прошлое, чтобы говорить о гибели невинных людей. Если это не произошло за последний час, то это не должно быть актуальным», — иронизирует @just_bdw.

«Простите… а когда важность события начала теряться, если оно произошло пять дней назад вместо двух???» — восклицает @ThanNoise.

Афганистан (сс) DVIDSHUB

«Я не мог поверить, что он это сказал. Это действительно очень плохо в данный момент. Это печально. Мне стыдно, что я сейчас американец», — переживает @chellypeep.

«Какая разница, сколько дней назад это было? Какого чёрта», — возмущается @alissagolob.

«Я не знаю, что здесь хуже: полное пренебрежение Байдена человеческой жизнью, его психическое состояние или тот факт, что журналист не остановил его и не сказал, что это было 2 дня назад», — пишет @Murica1779.

«Не могу поверить, что мы находимся на той стадии, когда действующий президент фактически отмахнулся от людей, падающих с самолета, сказав: «Это было 4 дня назад, 5 дней назад». Рейтинг одобрения этого парня падает даже среди демократов. Это безумие», — комментирует @JusTwitn.

«Эта администрация не была готова отвечать на вопросы любого рода. Их очевидная для всех ошибка стоила реальных жизней, и даже наши государственные СМИ не могут покрывать их в этом вопросе», — подчеркивает @seeandache.

«Его мозг говорит ему, что прошло на 3 дня больше. В конечном итоге я хочу сказать, что если бы я не смог точно вспомнить события своей жизни за последние 72 часа, я бы, скорее всего, потерял должность президента», — указывает @GaryTurner007.

«Видно, что он явно расстроен тем, что его приятель из СМИ вообще задает этот вопрос. Просто потрясающе. Давайте представим, что Трамп ответил на этот вопрос таким образом», — предлагает @KevinBurton7.

«Люди падают замертво из-за катастрофических решений, за которые вы несете ответственность, и… «да это было 4 дня назад, может, 5 дней назад». Вот это ответ! Ого», — негодует @rleonicml.

«Ни слова раскаяния или беспокойства в его ответах. Как и за всю карьеру», — припоминает @dawgs4ever.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 46%.

По сведениям журналистов, это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. Количество респондентов не называется. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 53%.