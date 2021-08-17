Лондон, , 04:56 — REGNUM Герцог Сассекский Гарри призвал британских ветеранов войны в Афганистане, болезненно переживающих захват власти в стране боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проявить взаимовыручку — оказать друг другу моральную поддержку. Об этом говорится в обнародованном 16 августа заявлении принца.

Принц Гарри в армии Jbcnews.net

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Своё обращение к «членам военного сообщества предложить помощь сослуживцам» Гарри подписал вместе с историком Домиником Ридом и бизнесменом Чарльзом Алленом, которые так же как и он занимают руководящие посты в Фонде «Игр непобеждённых», организующем спортивные мероприятия для ставших инвалидами военнослужащих Великобритании.

герцог Сассекский Гарри «Происходящее в Афганистане отзывается в сердцах всех участников «Игр непобеждённых». Многие из них служили в Афганистане в течение последних двух десятилетий. Мы даже соревновались вместе с командой из Афганистана».

Напомним, что с 2001 по 2014 год в Афганистане погибло более 450 военнослужащих Великобритании. Принц Гарри участвовал в афганской войне, проходя службу и совершая боевые вылеты в составе королевских ВВС.

15 августа в Кабул без боя вошли боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые за несколько часов установили над столицей Афганистана полный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден признал, что крах правительства Афганистана и переход страны под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл быстрее, чем ожидалось.