Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Планы совершить атаки на силы США и их союзников в Афганистане вынашивает группировка «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил американский президент Джо Байден 24 августа в ходе речи в Белом доме.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что указанная организация является «заклятым врагом» радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам главы государства, «ИГ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирается напасть на аэропорт афганской столицы Кабула и она также угрожает мирным жителям Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Афганистане присутствуют боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с тем точная численность членов этих группировок в стране не установлена.

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