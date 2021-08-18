* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:20 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по митингующим, вышедшим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из столицы Катара — Дохи — в Кандагар, являющийся вторым по величине городом Афганистана, прибыл лидер политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар.

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