Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Госдепартамент США призвал гарантировать права женщин и девочек Афганистана на образование, работу и свободу.

«1-е общежитие свободных женщин Востока. Посторонним не входить» Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР

Об этом сказано в заявлении Госдепа, опубликованном 18 августа.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией с положением афганских женщин и девочек, их правами на образование, работу и свободу передвижения», — указано в заявлении ведомства.

Кроме того, Госдеп издал призыв к предотвращению любых форм дискриминации в отношении женщин.

Напомним, войска США и их сателлитов оккупировали и контролировали Афганистан почти 20 лет.

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