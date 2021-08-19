Москва, , 20:00 — REGNUM Захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане и его последствия обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 19 августа в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча Владимира Путин и Эммануэлю Макрона Kremlin.ru

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«С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач, — говорится в сообщении. — Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности».

Также главы государств обсудили ситуацию, касающуюся ядерной сделки с Ираном, обстановку на границе Армении и Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе, войну в Донбассе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон на следующий день после захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула заявил, что сделает всё, чтобы «Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать» для стабилизации обстановки в мире на фоне афганской угрозы.

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