Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Сотрудники американского посольства в Кабуле при подготовке к экстренной эвакуации уничтожили паспорта нескольких граждан Афганистана. Об этом со ссылкой на члена палаты представителей Конгресса США Энди Кима (от Демократической партии) 17 августа сообщает телекомпания CNN.

Посольство США в Кабуле USAID Afghanistan

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При вынужденной эвакуации дипломаты обязаны уничтожить компьютеры и важную документацию. Вместе с другими документами были уничтожены и несколько афганских паспортов, сданных их владельцами для решения визовых вопросов.

конгрессмен Энди Ким «Визиты по визовым и паспортным вопросам в посольстве отменены, а паспорта, находившиеся в распоряжении посольства, уничтожены».

По предположению телекомпании, паспорта были уничтожены, чтобы их владельцы не стали жертвами исламистов в случае, если документы попадут в руки боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, американские военные 17 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), порядка 1,1 тыс. американских граждан, обладателей вида на жительство в США и членов их семей.

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