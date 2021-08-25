Скопье, , 21:44 — REGNUM Северная Македония примет 780 беженцев из Афганистана. Об этом 25 августа сообщил пресс-секретарь правительства балканской республики Душко Арсовски.

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При этом Арсовски уточнил, что большая часть афганцев будет проживать на окраинах Скопье, передает портал Vesti.mk.

Правительство берет на себя обязательство предоставить этим 780 беженцам жилье и уход в течение 90 дней. Расходы на проживание беженцев из Афганистана в македонских гостиницах берут на себя международные организации, добавил Арсовски.

Напомним, что Северная Македония одна из первых стран, которые согласились временно приютить беженцев из Афганистана, пока они ждут въездные визы в США.