Минск, , 13:12 — REGNUM Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко 23 августа принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Саммит был собран по инициативе России под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры стран ОДКБ обсуждают влияние афганского конфликта на безопасность государств — членов организации. В состав белорусской делегации входят также госсекретарь совбеза Александр Вольфович, глава МИД Владимир Макей и начальник армейского генштаба — первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Участие в саммите принимает и также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.