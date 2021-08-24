* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:29 — REGNUM Лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившего власть в Афганистане, собираются создать совет для управления страной, состоящий из 12 человек, включая часть членов бывшего афганского правительства. Об этом 23 августа сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По информации последних, самыми влиятельными людьми в этом совете будут лидер политического крыла талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии радикального движения Моулави Якуб, являющийся сыном его основателя муллы Омара, и полевой командир, главарь диверсионной группировки «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани.

При этом указывается, что захватившее власть в Афганистане движение не намерено создавать в стране пост президента или какого-либо другого единоличного лидера.

Также уточняется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят предложить некоторым членам бывшего правительства Афганистана, которое поддерживали США, выбрать себе министерства в новом правительстве. С помощью такого решения названное движение намерено создать выглядящее наиболее инклюзивным правительство, для повышения шансов признания его международным сообществом.

Крое того, добавляется, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотел бы ввести в состав совета Ахмада Масуда — сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953−2001) по прозвищу Панджшерский лев, который ранее был лидером Северного альянса и боролся против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа стало известно, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, включая бывшего президента Ашрафа Гани и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.