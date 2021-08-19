Вашингтон, 19 августа 2021, 10:49 — REGNUM Силы сопротивления «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер призвали западные страны помочь им оружием и боеприпасами. Об этом заявил один из лидеров отряда сопротивления Ахмад Масуд.
По его словам, к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху присоединяются солдаты армии Афганистана, которые разочаровались в прежнем командовании.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана.
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