Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Силы сопротивления «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер призвали западные страны помочь им оружием и боеприпасами. Об этом заявил один из лидеров отряда сопротивления Ахмад Масуд.

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

«Мы знаем, что наших сил и припасов не хватит. Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе без промедления не найдут способ снабжать нас», — опубликовало его письмо The Washington Post.

По его словам, к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху присоединяются солдаты армии Афганистана, которые разочаровались в прежнем командовании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана.

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