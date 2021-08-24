Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Более 21 тыс. человек эвакуировали из Кабула США и их союзники в течение минувших суток. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил 24 августа в Twitter.

Самолет (сс) ThePixelman

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Он уточнил, что примерно 21 600 человек покинули Кабул за сутки с 3:00 по времени восточного побережья 23 августа по 3:00 по времени восточного побережья 24 августа. С конца июля были вывезены 63,9 тыс. человек, с 14 августа — около 58,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранцев и жителей Афганистана, помогавших зарубежным миссиям, эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт. Люди покидают страну из-за обострения обстановки, так как власть почти во всех провинциях перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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