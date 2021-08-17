Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Сумму в размере до $500 млн распорядился выделить для помощи афганским беженцам президент США Джо Байден. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

Доллар © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Соответствующее уведомление направлено американскому госсекретарю Энтони Блинкену. Планируется, что в числе прочего часть указанных средств будет использована для удовлетворения потребностей, связанных с получением специальных иммиграционных виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля представитель Госдепа США Брайан Маккеон заявил, что Вашингтон выдал около 2,5 тыс. виз гражданам Афганистана, сотрудничавших с американскими военными.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп выдал 2,5 тыс. виз афганцам за сотрудничество с США