Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Решение относительно вывода американских войск из Афганистана и прекращения участия США в войне, которое принял президент США Джозеф Байден, является правильным. Такую оценку собственным действиям дал американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Послушайте, мне нужно было принять главное решение: либо я вывожу Америку из 20-летней войны, которая […] обходится нам в 150 миллионов долларов в день в течение 20 лет и на которой мы потеряли 2448 американцев убитыми и 20 722 ранеными. Либо увеличить количество сил, которые мы будем держать там […] и продолжать в том же духе, либо я прекращу войну. И я решил закончить войну», — подчеркнул Байден.

Отвечая на вопрос о недовольстве некоторых американских граждан тем, как развиваются события в Афганистане, глава Белого дома указал на то, что «его работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет».

«Я сделал это, я убеждён, что абсолютно прав, когда решил не отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну», — сказал Байден.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джозеф Байден не отказывается от своей ответственности за происходящие в Афганистане события и за решения, принятые американским правительством. По его словам, ответственность за нынешнюю ситуацию также разделяют все сотрудники администрации, ответственные за национальную безопасность.