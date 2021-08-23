Вашингтон, 23 августа 2021, 09:02 — REGNUM Решение относительно вывода американских войск из Афганистана и прекращения участия США в войне, которое принял президент США Джозеф Байден, является правильным. Такую оценку собственным действиям дал американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос о недовольстве некоторых американских граждан тем, как развиваются события в Афганистане, глава Белого дома указал на то, что «его работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джозеф Байден не отказывается от своей ответственности за происходящие в Афганистане события и за решения, принятые американским правительством. По его словам, ответственность за нынешнюю ситуацию также разделяют все сотрудники администрации, ответственные за национальную безопасность.