Вашингтон, , 01:22 — REGNUM США могут осуществлять операции против террористов в Афганистане без постоянного присутствия своих войск в этой республике, заявил глава Белого дома Джо Байден 16 августа в ходе телеобращения.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Он отметил, что американские военные действуют так «во многих странах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Fox News передал о том, что бывший президент США Барак Обама закрыл комментарии на своей странице в Instagram на фоне просьб пользователей принять меры из-за захвата Афганистана террористами.